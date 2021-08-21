Стала известна дата выхода PUBG: New State

Новая версия PUBG: New State выйдет 8 октября 2021 года. Об этом стало известно на специальной странице в App Store и на официальном сайте игры.

Страница PUBG: New State в App Store

Действия игры происходят в 2051 году в городе Трой на Севере США. Игрокам обещают множество локации современного города, без разрушений и развалин. Вместо обычных бензиновых автомобилей, появятся электрокары. Также игрокам будут доступны боевые дроны для различных задач.

Разработкой PUBG: New State занимается PUBG Studio. Ранее они работали над созданием PUBG для ПК и консолей. Упоминание разработчиков Tencent нет, именно эта студия вела работу над мобильной версией PUBG.

Новая PUBG будет доступна владельцам iPhone. Релиз на Android остаётся загадкой. Стоит предположить, что версия для зелёного робота будет доступна также 8 октября.