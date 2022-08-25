В Южной Корее создана настоящая религия Илона Маска. Люди отдают все деньги

Похоже, в мире зарождается новая религия. Инвесторы из Южной Кореи вложились в компанию Tesla Илона Маска — в общем сложности на более чем 15 миллиардов долларов. Одна семья продала дом недвижимость и отдала все сбережения (230 тысяч долларов), а затем перебралась в съёмную квартиру. Всё это делалось для того, чтобы купить акции Tesla во время пандемии.

По данным Bloomberg, такие инвесторы называют «тесламистами» («Тесла» + «ислам»), а некоторые даже используют слово «теминь» («Тесла» и «аминь»). Сам Маск пока никак не комментировал это, однако на данный момент «тесламистам» принадлежит 1,6% акций компании.

Список инвесторов Tesla

Сами инвесторы считают свою деятельность почти что религиозным движением и активно подчёркивают это. Точное количество «тесламистов» неизвестно.

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