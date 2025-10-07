Илон Маск пообещал «великую ИИ-игру» от xAI к 2026 году

Илон Маск заявил, что его компания xAI готовится выпустить первую видеоигру, созданную с помощью искусственного интеллекта. По его словам, выход произойдёт до конца 2026 года.

Над проектом уже работает игровая студия внутри xAI. Это направление появилось в феврале 2025 года, когда Маск объявил о планах «сделать игры снова великими» и пригласил разработчиков присоединиться к команде.

Заявление стало ответом на пост пользователя соцсети X (бывший Twitter), показавшего клип, сгенерированный моделью Grok Imagine. Маск подтвердил, что в будущем видеоигры действительно смогут динамически генерироваться нейросетью Grok.

Через час он добавил, что тот же Grok создаст первый «смотрибельный» фильм к концу 2026 года, а «по-настоящему хорошие фильмы» появятся уже в 2027-м.

Ранее xAI представила чат-бота Grok, конкурента ChatGPT, интегрированного в X Premium.