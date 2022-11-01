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В Японии выпустили одеяла и простыни, которые имитируют кошек

Но мурлыкать они не умеют.

Зарубежные СМИ рассказали трогательную историю. Сотрудница японской компании Nissen, которая занимается производством одежды и товаров для дома, хотела завести кошку, однако в доме, где она живёт, это запрещено. И потому в компании решили разработать «кошачьи» товары для дома.

В Nissen создали специальные простыни и одеяла, при прикосновении к которым создаётся ощущение, что человек гладит кошку.

Новый материал назвали Neko Feel или Cat Feel. На данный момент доступны два цвета: Russian Blue (серый) или Scottish Fold (бежевый), которые соответствуют окрасам русских голубых и шотландских вислоухих кошек.

Цена составляет от 13 до 40 долларов в зависимости от размера. Как отмечается, первую партию раскупили почти сразу.

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Источник:
soranews24
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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