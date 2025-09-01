Обзор realme P3 Ultra: лунная магия светящейся крышки

realme P3 Ultra цепляет с первой секунды — «луна» на крышке, тонкий корпус и экран «от края до края». На вид — почти флагман. Давайте разбираться, насколько это ощущение совпадает с реальностью: как он живёт день-за-днём, тянет игры, снимает и не подводит ли в мелочах.
Характеристики realme P3 Ultra
- Модель: realme P3 Ultra (RMX5031)
- Габариты: 163,10×76.90×7.38 (мм), вес 183 г
- Дисплей: 6.83 дюймов, AMOLED, 2800×1272 пикселей, 450 ppi, 120 Гц, яркость 600 Кд/м²
- Процессор: Dimensity 8350 Ultra
- ОЗУ: 12 ГБ LPDDR5X
- Память: 256/512 UFS 3.1
- Слот для карты памяти: нет
- SIM: поддержка 2 ед
- eSim: нет
- Камеры:
- основная — 50 МП Камера Sony IMX896 с OIS, сенсор 1/1,56”; 6144×8192, f/1.8; поддержка OIS
- 8 МП Сверхширокоугольная камера; f/2.2
- 16 МП Фронтальная камера
- Батарея: 6000 мАч, Li-Ion
- быстрая проводная зарядка — 80 Вт
- Безопасность: подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу
- Защита от воды и пыли: IP68, IP69
- ОС: realme UI 6.0 (Android 15)
- Связь: Nano-SIM, LTE, 2.4/5GHz Wi-Fi, USB Type-C, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 4 (802.11n), 5 (802.11ac)
- NFC: есть
- Цена на момент обзора: 32 190 ₽
Что в коробке?
Внутри жёлтой коробки, все как и положено для современного устройства:
- Прозрачный силиконвый чехол
- Зарядный блок на 80 Вт
- Кабель USB-A — USB-С
- Cкрепка для лотка SIM
- Документация
Приятный бонус — мощный адаптер идёт в комплекте, так что можно сразу пользоваться быстрой зарядкой.
Дизайн и ощущения
Первое, что цепляет взгляд – задняя панель. В белой версии realme нарисовали Луну почти на полпанели, причем сделали это не в лоб, а аккуратно: рисунок полупрозрачный, под ним – мелкое «звездное» напыление, которое красиво переливается на свету. Синий вариант сделан под искусственную кожу, но, честно говоря, «лунный белый» смотрится эффектнее.
Другая интересная фишка – люминесцентное покрытие: Луна на корпусе светится в темноте. Зарядили телефон под лампой, ушли в темную комнату – и вот она, неоновая миниатюра космоса у вас в руках. Смотрится необычно и выделяет P3 Ultra среди однообразных конкурентов.
Корпус тонкий – всего 7,38 мм, весит смартфон 183 грамма. В руке ощущается удобно, скользит умеренно, хват надежный. Чехол можно сразу убрать в коробку – пользоваться комфортно и без него. Тем более производитель уже наклеил пленку на экран и положил прозрачный кейс.
К слову, P3 Ultra защищен от воды и пыли по стандарту IP69. Это уровень, которым могут похвастаться далеко не все флагманы: смартфон переживет душ, дождь и даже получасовое погружение на глубину до двух метров. Конечно, если вы привыкли нырять с телефоном.
Дисплей и картинка
Фронтальная панель почти полностью занята AMOLED-экраном на 6,83 дюйма. Разрешение – 2800×1272, то есть чуть больше, чем у обычного Full HD. Картинка четкая, плотность пикселей – около 450 ppi.
Цвета можно настроить под себя – кто-то любит холодные оттенки, кто-то теплые, интерфейс это позволяет. Яркость достигает 1500 нит – даже под прямым солнцем экран читается без проблем. Контрастность – космические 5 000 000:1, градиенты выглядят естественно, а насыщенность не «кричит», если не выкручивать ее вручную.
Частота обновления – 120 Гц. Анимации и прокрутка – как по маслу, глаза отдыхают. Для геймеров важно и другое: сенсор откликается с частотой 240 Гц, так что задержек при касаниях не заметите. Плюс рекордная ШИМ-подсветка на 3840 Гц – экран меньше мерцает, что особенно приятно при просмотре контента в темноте.
Встроенный сканер отпечатка под экраном работает быстро и точно. В целом, по экрану P3 Ultra ощущается как смартфон классом выше, и здесь без компромиссов.
Производительность
P3 Ultra работает на новом процессоре MediaTek Dimensity 8350 Ultra, выполненном по 4-нм техпроцессу. Это восьмиядерный чип, способный разгоняться до 3,35 ГГц, плюс графика Mali-G615. В тестах AnTuTu телефон выбивает около 1,4 млн баллов – результат уровня предфлагманов.
Система охлаждения здесь тоже впечатляет: большая паровая камера площадью 6050 кв.мм. удерживает температуру под контролем. Даже при длительной нагрузке производительность падает всего на 10-11%. В играх смартфон становится теплым, но не горячим.
В повседневных сценариях – мессенджеры, браузер, соцсети – P3 Ultra «летает». Приложения открываются мгновенно, интерфейс не тормозит. LPDDR5X-оперативка на 12 ГБ плюс быстрая UFS 3.1-память делают многозадачность комфортной: можно держать десятки приложений в фоне, и телефон не «задумается».
Главная сцена для P3 Ultra – это игры. Есть специальный режим GT Boost: повышает производительность процессора и графики, отключает лишние процессы, показывает FPS, блокирует уведомления, и на этом его функционал не заканчивается.
Genshin Impact на максималках выдает стабильные 55-60 FPS первые полчаса, потом держится в районе 40-45 FPS без серьезных лагов. Fortnite и PUBG Mobile тоже идут плавно, а при включении GT-режима просадки практически исчезают.
Камеры и съемка
Основная камера здесь двойная: главный модуль – 50 МП Sony IMX896 с оптической стабилизацией, второй – 8 МП ультраширокий. Фронталка – стандартные для смартфонов такого класса 16 МП.
Днем фото радуют: много деталей, правильные цвета, HDR работает аккуратно. ИИ помогает распознавать сцены, держит в фокусе движущиеся объекты и неплохо вытягивает тени. Есть даже специальный режим Street Mode для быстрой съемки на улице – камера сама зуммирует нужный объект.
С ультрашириком все скромнее: при хорошем освещении снимки приличные, но детализация ниже, цвета иногда гуляют. Ночью лучше пользоваться основным модулем: за счет светлого объектива и OIS фото получаются на удивление неплохими, хотя шумы видны.
Видеосъемка – отдельный плюс. P3 Ultra умеет писать 4K@60 FPS – редкость для среднего сегмента. Есть и режим «Сверхстабильное видео» в 1080p@60 FPS, который превращает телефон почти в экшн-камеру. Фронтальная камера пишет 1080p@60 FPS – для влогов более чем достаточно.
- Все оригиналы фото и видео доступны по ссылке.
Автономность и зарядка
Главная гордость realme P3 Ultra – батарея на 6000 мА*ч. Для тонкого смартфона это прямо мощный запас энергии. Даже при большом экране, производительном железе и активном использовании заряда хватает минимум до вечера. В обычном режиме – звонки, мессенджеры, немного фото и видео – телефон спокойно протянет полтора-два дня.
Если нагрузить его по полной, например, играть, снимать видео и выкрутить яркость на максимум, расход растет, но результат все равно достойный. В тестах час тяжелой 3D-игры (Genshin Impact) «съедает» около 15-20% заряда, то есть получается 5-6 часов гейминга на одном аккумуляторе. С включенным GT-режимом расход выше – около 25% в час.
С видео дела обстоят лучше: двухчасовой фильм в FHD по Wi-Fi отнимает примерно 11% батареи. Съемка фото и роликов тоже заметно нагружает телефон – за получасовую прогулку с камерой уходит около 5-7%. В среднем можно рассчитывать на 7-9 часов активного экрана – отличный результат для такого тонкого корпуса.
Если заряд все же кончился, спасает супербыстрая зарядка 80 Вт SuperVOOC. Полный цикл с 1% до 100% занимает около 50 минут. До 50% телефон заряжается всего за 20 минут, а пяти минут у розетки хватает, чтобы потом поиграть пару часов или пообщаться через звонки или мессенджеры.
В комплекте уже лежит фирменный блок питания и кабель, ничего докупать не нужно. За безопасность можно не переживать: в смартфоне стоит целая система датчиков, которые следят за температурой и напряжением, так что аккумулятору быстрая зарядка не вредит.
Для геймеров есть еще одна фишка – Обходная зарядка. Включаете ее в GT-режиме, и смартфон работает напрямую от сети, минуя батарею. Это значит, что аккумулятор не греется, не заряжается и не изнашивается во время долгих игровых сессий. Такой режим обычно встречается в игровых смартфонах, так что приятно видеть его здесь.
Realme P3 Ultra – это редкий случай, когда смартфон среднего класса ощущается почти флагманом. Он тонкий, легкий, стильный и цепляет необычным дизайном со светящейся луной на крышке. Большой AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц радует картинкой, оболочка Realme UI щедро снабжена современными AI-фишками, а новый чип Dimensity 8350 Ultra вытягивает многие тяжелые игры без намека на просадки.
Итого
P3 Ultra получился «комплектным» смартфоном: дизайн со светящейся «Луной» выделяет, экран и автономность — на уровне старших моделей, а чипсет с охлаждением обеспечивает заметный запас мощности на пару лет. Отличный вариант, если нужен тонкий и лёгкий аппарат с большим AMOLED-дисплеем, долгой батареей и быстрой зарядкой — в том числе для игр. Из оговорок: ультраширик уступает основному модулю, а в долгих сессиях Genshin FPS снижается до 40–45.
В остальном realme P3 Ultra один из самых интересных смартфонов среднего сегмента, особенно если цените автономность и производительность без переплаты.
Плюсы
- Тонкий и лёгкий корпус, необычный дизайн со светящейся «Луной»
- Защита IP69: не боится воды и пыли
- Высокая производительность
- Игровые фишки: GT Boost, мониторинг FPS, обходная зарядка
- Отличная автономность 6000 мА·ч
- Комплектный адаптер 80 Вт
- Большой 6,83″ AMOLED: 120 Гц, 1500 нит, 3840 Гц ШИМ, 240 Гц тач; быстрый сканер в экране
Недостатки
- В долгих игровых сессиях может падать FPS до ~40–45.
- Слабый ультраширокий модуль
- Дизайн «на любителя»: лунный рисунок понравится не всем
