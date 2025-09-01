Обзор realme P3 Ultra: лунная магия светящейся крышки

realme P3 Ultra цепляет с первой секунды — «луна» на крышке, тонкий корпус и экран «от края до края». На вид — почти флагман. Давайте разбираться, насколько это ощущение совпадает с реальностью: как он живёт день-за-днём, тянет игры, снимает и не подводит ли в мелочах.

Характеристики realme P3 Ultra

Модель: realme P3 Ultra (RMX5031)

Габариты: 163,10×76.90×7.38 (мм), вес 183 г

Дисплей: 6.83 дюймов, AMOLED, 2800×1272 пикселей, 450 ppi, 120 Гц, яркость 600 Кд/м²

Процессор: Dimensity 8350 Ultra

ОЗУ: 12 ГБ LPDDR5X

Память: 256/512 UFS 3.1

Слот для карты памяти: нет

SIM: поддержка 2 ед

eSim: нет

Камеры: основная — 50 МП Камера Sony IMX896 с OIS, сенсор 1/1,56”; 6144×8192, f/1.8; поддержка OIS 8 МП Сверхширокоугольная камера; f/2.2 16 МП Фронтальная камера

Батарея: 6000 мАч, Li-Ion быстрая проводная зарядка — 80 Вт

Безопасность: подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу

Защита от воды и пыли: IP68, IP69

ОС: realme UI 6.0 (Android 15)

Связь: Nano-SIM, LTE, 2.4/5GHz Wi-Fi, USB Type-C, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 4 (802.11n), 5 (802.11ac)

NFC: есть

Цена на момент обзора: 32 190 ₽

Что в коробке?

Внутри жёлтой коробки, все как и положено для современного устройства:

Прозрачный силиконвый чехол

Зарядный блок на 80 Вт

Кабель USB-A — USB-С

Cкрепка для лотка SIM

Документация

Приятный бонус — мощный адаптер идёт в комплекте, так что можно сразу пользоваться быстрой зарядкой.

Дизайн и ощущения

Первое, что цепляет взгляд – задняя панель. В белой версии realme нарисовали Луну почти на полпанели, причем сделали это не в лоб, а аккуратно: рисунок полупрозрачный, под ним – мелкое «звездное» напыление, которое красиво переливается на свету. Синий вариант сделан под искусственную кожу, но, честно говоря, «лунный белый» смотрится эффектнее.

Камера слегка преувеличивает свечение; в реальности оно деликатное, но хорошо видимое. Если когда-то держали что-то с фосфорным покрытием, оттенок сразу узнаете.

Другая интересная фишка – люминесцентное покрытие: Луна на корпусе светится в темноте. Зарядили телефон под лампой, ушли в темную комнату – и вот она, неоновая миниатюра космоса у вас в руках. Смотрится необычно и выделяет P3 Ultra среди однообразных конкурентов.

Корпус тонкий – всего 7,38 мм, весит смартфон 183 грамма. В руке ощущается удобно, скользит умеренно, хват надежный. Чехол можно сразу убрать в коробку – пользоваться комфортно и без него. Тем более производитель уже наклеил пленку на экран и положил прозрачный кейс.

К слову, P3 Ultra защищен от воды и пыли по стандарту IP69. Это уровень, которым могут похвастаться далеко не все флагманы: смартфон переживет душ, дождь и даже получасовое погружение на глубину до двух метров. Конечно, если вы привыкли нырять с телефоном.

Дисплей и картинка

Фронтальная панель почти полностью занята AMOLED-экраном на 6,83 дюйма. Разрешение – 2800×1272, то есть чуть больше, чем у обычного Full HD. Картинка четкая, плотность пикселей – около 450 ppi.

Цвета можно настроить под себя – кто-то любит холодные оттенки, кто-то теплые, интерфейс это позволяет. Яркость достигает 1500 нит – даже под прямым солнцем экран читается без проблем. Контрастность – космические 5 000 000:1, градиенты выглядят естественно, а насыщенность не «кричит», если не выкручивать ее вручную.

Частота обновления – 120 Гц. Анимации и прокрутка – как по маслу, глаза отдыхают. Для геймеров важно и другое: сенсор откликается с частотой 240 Гц, так что задержек при касаниях не заметите. Плюс рекордная ШИМ-подсветка на 3840 Гц – экран меньше мерцает, что особенно приятно при просмотре контента в темноте.

Встроенный сканер отпечатка под экраном работает быстро и точно. В целом, по экрану P3 Ultra ощущается как смартфон классом выше, и здесь без компромиссов.

Производительность

P3 Ultra работает на новом процессоре MediaTek Dimensity 8350 Ultra, выполненном по 4-нм техпроцессу. Это восьмиядерный чип, способный разгоняться до 3,35 ГГц, плюс графика Mali-G615. В тестах AnTuTu телефон выбивает около 1,4 млн баллов – результат уровня предфлагманов.

Система охлаждения здесь тоже впечатляет: большая паровая камера площадью 6050 кв.мм. удерживает температуру под контролем. Даже при длительной нагрузке производительность падает всего на 10-11%. В играх смартфон становится теплым, но не горячим.

В повседневных сценариях – мессенджеры, браузер, соцсети – P3 Ultra «летает». Приложения открываются мгновенно, интерфейс не тормозит. LPDDR5X-оперативка на 12 ГБ плюс быстрая UFS 3.1-память делают многозадачность комфортной: можно держать десятки приложений в фоне, и телефон не «задумается».

Главная сцена для P3 Ultra – это игры. Есть специальный режим GT Boost: повышает производительность процессора и графики, отключает лишние процессы, показывает FPS, блокирует уведомления, и на этом его функционал не заканчивается.

Genshin Impact на максималках выдает стабильные 55-60 FPS первые полчаса, потом держится в районе 40-45 FPS без серьезных лагов. Fortnite и PUBG Mobile тоже идут плавно, а при включении GT-режима просадки практически исчезают.

Камеры и съемка

Основная камера здесь двойная: главный модуль – 50 МП Sony IMX896 с оптической стабилизацией, второй – 8 МП ультраширокий. Фронталка – стандартные для смартфонов такого класса 16 МП.

Днем фото радуют: много деталей, правильные цвета, HDR работает аккуратно. ИИ помогает распознавать сцены, держит в фокусе движущиеся объекты и неплохо вытягивает тени. Есть даже специальный режим Street Mode для быстрой съемки на улице – камера сама зуммирует нужный объект.

С ультрашириком все скромнее: при хорошем освещении снимки приличные, но детализация ниже, цвета иногда гуляют. Ночью лучше пользоваться основным модулем: за счет светлого объектива и OIS фото получаются на удивление неплохими, хотя шумы видны.

Ширик 0,6 1x 2x 5x 10x 20x

Видеосъемка – отдельный плюс. P3 Ultra умеет писать 4K@60 FPS – редкость для среднего сегмента. Есть и режим «Сверхстабильное видео» в 1080p@60 FPS, который превращает телефон почти в экшн-камеру. Фронтальная камера пишет 1080p@60 FPS – для влогов более чем достаточно.

Все оригиналы фото и видео доступны по ссылке.

Автономность и зарядка

Главная гордость realme P3 Ultra – батарея на 6000 мА*ч. Для тонкого смартфона это прямо мощный запас энергии. Даже при большом экране, производительном железе и активном использовании заряда хватает минимум до вечера. В обычном режиме – звонки, мессенджеры, немного фото и видео – телефон спокойно протянет полтора-два дня.

Если нагрузить его по полной, например, играть, снимать видео и выкрутить яркость на максимум, расход растет, но результат все равно достойный. В тестах час тяжелой 3D-игры (Genshin Impact) «съедает» около 15-20% заряда, то есть получается 5-6 часов гейминга на одном аккумуляторе. С включенным GT-режимом расход выше – около 25% в час.

С видео дела обстоят лучше: двухчасовой фильм в FHD по Wi-Fi отнимает примерно 11% батареи. Съемка фото и роликов тоже заметно нагружает телефон – за получасовую прогулку с камерой уходит около 5-7%. В среднем можно рассчитывать на 7-9 часов активного экрана – отличный результат для такого тонкого корпуса.

Если заряд все же кончился, спасает супербыстрая зарядка 80 Вт SuperVOOC. Полный цикл с 1% до 100% занимает около 50 минут. До 50% телефон заряжается всего за 20 минут, а пяти минут у розетки хватает, чтобы потом поиграть пару часов или пообщаться через звонки или мессенджеры.

В комплекте уже лежит фирменный блок питания и кабель, ничего докупать не нужно. За безопасность можно не переживать: в смартфоне стоит целая система датчиков, которые следят за температурой и напряжением, так что аккумулятору быстрая зарядка не вредит.

Для геймеров есть еще одна фишка – Обходная зарядка. Включаете ее в GT-режиме, и смартфон работает напрямую от сети, минуя батарею. Это значит, что аккумулятор не греется, не заряжается и не изнашивается во время долгих игровых сессий. Такой режим обычно встречается в игровых смартфонах, так что приятно видеть его здесь.

Realme P3 Ultra – это редкий случай, когда смартфон среднего класса ощущается почти флагманом. Он тонкий, легкий, стильный и цепляет необычным дизайном со светящейся луной на крышке. Большой AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц радует картинкой, оболочка Realme UI щедро снабжена современными AI-фишками, а новый чип Dimensity 8350 Ultra вытягивает многие тяжелые игры без намека на просадки.

Итого

P3 Ultra получился «комплектным» смартфоном: дизайн со светящейся «Луной» выделяет, экран и автономность — на уровне старших моделей, а чипсет с охлаждением обеспечивает заметный запас мощности на пару лет. Отличный вариант, если нужен тонкий и лёгкий аппарат с большим AMOLED-дисплеем, долгой батареей и быстрой зарядкой — в том числе для игр. Из оговорок: ультраширик уступает основному модулю, а в долгих сессиях Genshin FPS снижается до 40–45.

В остальном realme P3 Ultra один из самых интересных смартфонов среднего сегмента, особенно если цените автономность и производительность без переплаты.