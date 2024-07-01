Обзор Яндекс ТВ Станции 50”: только голос и никакого пульта!

Что можно придумать с обычным телевизором? Встроить 3D? Это уже было, и оказалось не так удобно сидеть в очках. Нажимать постоянно на пульт для поискового ввода? Тоже есть и уже давно. И вот тут выходит Яндекс и в прямом смысле меняет представление об умных телевизорах, делая их действительно умными и управляемыми голосом.

В этом обзоре я расскажу о преимуществах и удобстве использования телевизора Яндекс ТВ Станция спустя полгода, а также объясню, почему он идеально подойдёт всем без исключения и как можно жить без привычного ТВ-пульта.

Технические характеристики Яндекс ТВ Станции

Модель: Яндекс ТВ Станция 50“

Дисплей: 4K UHD, 3840×2160, HDR10, 60 Гц

Тип подсветки: Direct LED

Тип матрицы: VA

Разъемы и интерфейсы: Ethernet – RJ-45, USB Type-A, USB Type-A x 2, вход HDMI, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой оптический

Яркость: 450 кд/м2

Контраст: 7000:1

Память: 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ

Звук: Dolby Audio, 4 динамика, 34 Вт

ОС: YaOS X

Связь: Wi-Fi (2,4 ГГц, 5 ГГц)

Стоимость на момент обзора: 43 990 ₽

Внешний вид

Яндекс ТВ Станция 50″ – это продуманный до мелочей продукт. Первое впечатление создается еще при распаковке: коробка открывается вверх благодаря четырем специальным замкам, что делает процесс удобным.

Телевизор комплектуется алюминиевыми ножками с лаконичным дизайном, монтаж которых осуществляется при помощи шестигранного ключа, включенного в комплект наряду с пультом, проводом питания и кратким руководством.

Внешне устройство выглядит современно и стильно, что позволяет ему вписаться в любой интерьер. Темно-серый корпус гармонирует с серебристыми V-образными ножками. Размеры устройства с подставкой составляют 1120x722x311 мм при весе 11,3 кг, а без подставки — 1120x663x84 мм и 10,9 кг. Толщина корпуса составляет всего 4 см, что совсем мало для телевизора с подсветкой Direct LED.

С учётом таких габаритов, ТВ Станцию можно установить на стену. Особенно интересно она будет смотреться после недавнего обновления, включающего экспозиции из Третьяковской галереи. В Про-версии для стены предусмотрен фирменный кронштейн, который входит в комплект, тогда как в стандартной версии используется обычное VESA-крепление, и кронштейн нужно будет приобретать отдельно.

Разъемы на задней стенке телевизора включают два HDMI 2.0, один HDMI 2.1 eARC, USB 2.0, USB 3.0, оптический S/PDIF, RJ-45 для интернет-кабеля и 3,5 мм аудиоразъем. Также устройство оснащено встроенным Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц и Bluetooth 5.1. Однако, стоит отметить отсутствие антенного разъема и ТВ-тюнера, что подчеркивает ориентацию на интернет-контент.

На нижней рамке расположен «умный» блок с четырьмя микрофонами для голосовой активации Алисы и светодиодной полосой, реагирующей на голос. На корпусе также есть кнопка для аппаратного отключения микрофонов.

Экран

Одна из самых важных опций в телевизоре — дисплей и как он показывает картинку. Если не вдаваться в технические подробности, то цвета яркие, насыщенные, а для любителей «настроек» есть выбор из нескольких режимов.

Ещё одна особенность Яндекс ТВ Станции – технология Local Dimming. Она позволяет независимо затемнять отдельные зоны экрана для передачи глубокого чёрного цвета, что увеличивает контрастность.

Фильмы в 4K работают без проблем и картинка действительно чёткая.

Единственное, что может немного раздражать, так это глянцевый экран, который под неправильным углом будет «отзеркаливать» свет. Но если от этого хотите избавиться, то есть решение в виде Яндекс ТВ Станции с приставкой «Про».

Звук

Яндекс ТВ Станция 50″ оснащается 4 динамиками, а их суммарная мощность составляет 34 Вт. Звук здесь вполне отличный. Конечно, это не система 7.1, но для обычного просмотра фильмов и прослушивания музыки он более чем достойный, обеспечивая чистое и насыщенное звучание.

Помимо просмотра видео, телевизор оснащается приложением «Яндекс Музыка», а значит можно слушать любимые треки без телефона или компьютера. При этом экран ТВ Станции можно выключить, не прерывая музыку, просто сказав: «Алиса, выключи экран». Для полного отключения устройства можно воспользоваться командой: «Алиса, выключи телевизор».

Как жить без пульта?

Собственно, основное отличие детища Яндекса не сам внешний вид и даже не начинка телевизора, а то, что он оснащён встроенной колонкой Алисой. Да, там самая Алиса Нового поколения на YandexGPT, которая обычно живёт в Яндекс Станции (обзор), переместилась ещё и в телевизор.

Алиса берёт на себя управление телевизором и это максимально удобно. Во-первых, встроенное голосовое управление превращает телевизор из привычного устройства для показа видео в домашнего помощника с множеством полезных функций. Во-вторых, с помощью голосовых команд можно не только просматривать погоду, проверять статус заказа в Лавке, включать музыку, а именно полноценно управлять устройством и умным домом.

Самая базовая функция, которая сильно упрощает жизнь — возможность найти нужный фильм или сериал без использования пульта. Конечно, пульт идёт в комплекте с ТВ Станцией, но в целом в нём нет острой необходимости.

Включить или выключить телевизор, найти нужный фильм с помощью запроса «Алиса, найди», переключить канал, изменить громкость и яркость экрана можно просто произнеся команду вслух.

Также, есть сквозной поиск. Например, он позволяет сразу включить фильм по запросу без необходимости заходить в приложение. Просто просите Алису найти нужный фильм, и он мгновенно запускается в удобном плеере. Далее можно также голосом ставить на паузу, перематывать и выполнять другие команды, что делает просмотр еще более комфортным.

Одно устройство – несколько аккаунтов

Яндекс ТВ Станция автоматически включает в себя подписку Яндекс Плюс, которая даёт доступ к фильмам, сериалам и конечно, мультфильмам. Для того, чтобы пользоваться ей было не только удобно, но и безопасно, на телевизоре можно создать несколько аккаунтов, которые привяжутся к одной подписке. Так, настройки предпочтений и история просмотренного у одного члена семьи не будет теряться после того, как Станцией воспользуется кто-то другой. Специально для детей можно создать детский аккаунт, чтобы в ленте остался только подходящий для них контент.

Кроме того, Алиса давно научилась определять детский голос и в случае потенциально опасного или нежелательного запроса от ребёнка, Алиса предупредит его о том, что ему пока рано знакомиться с таким контентом и лучше послушать сказку или посоветует мультфильмы к просмотру.

Реклама

Возраст не помеха

Люди в возрасте оценят ТВ Станцию за то, что она может показать расписание передач, переключить на следующий канал, сделать громче или тише – и всё это без пульта, на котором пожилым людям может быть тяжело рассмотреть мелкие символы на кнопках. Достаточно отдать команду Алисе, и всё. Поэтому если думаете купить ТВ Станцию бабушке или родителям, то можно брать, не задумываясь.

По изменению громкости индикатор будет менять цвет.

Красный – максимальная громкость, зелёный – комфортная.

ТВ Станция позволяет не только управлять ТВ-передачами, но и ставить напоминания для повседневных дел. Если попросить Алису запомнить определенную информацию, она напомнит, когда стоит выпить нужные витамины, рассчитает время так, чтобы закончить готовить ужин точно к приходу гостей, и даже посоветует книгу, учитывая интересы пользователя.

Кроме того, если пульт потеряется, его всегда можно найти с помощью команды «Алиса, где пульт?». Встроенные в пульт подсветка и динамик позволяют найти его даже в полной темноте.

Пример звука при поиске пульта:

Интеграция с умным домом

Яндекс ТВ Станция легко интегрируется в систему умного дома. Телевизор можно синхронизировать с роботом-пылесосом, чайником, розетками и даже лампочками. Всё как в обычной Алисе из Станции – можно регулировать освещение, включайте кондиционер или музыку на фон, не отрываясь от дел. Главное — проверить поддержку протокола, на котором работает устройство.

С помощью приложения «Умный дом с Алисой» (доступно на iOS и Android) можно создать сценарии для управления сразу несколькими устройствами на расстоянии или настроить запуск определённых команд после произнесения названия сценария вслух. К примеру, любители провести вечер за просмотром комедии могут создать сценарий «Кино», который будет включать телевизор, приглушать свет и закрывать шторы. Аналогичный сценарий можно создать для уборки, например, чтобы не суетиться по всей квартире перед приходом гостей и удалённо попросить Алису начать уборку в доме.

Оболочка

Специально для ТВ Станции был с нуля разработан новый интерфейс для операционной системы YaOS X. Он создавался так, чтобы одинаково удобно было управлять и голосом, и пультом. Все приложения, каналы и элементы пронумерованы.

Например, если нужно запустить YouTube, называется номер иконки на домашнем экране или произносится название приложения. В этом плане ТВ Станция без проблем понимает и отправляет в нужном направлении к приложению.

Однако если в родных приложениях для просмотра ТВ-контента и Кинопоиска, телевизор может переключать каналы, то в том же YouTube придётся использовать пульт для переключения между подписками. Надеюсь, в будущих обновлениях возможность управления голосом появится, поэтому все не так критично.

Итог

Яндекс ТВ Станция – действительно умный телевизор. В первую очередь хочется похвалить разработчиков за продуманный интерфейс и различные мелкие фишки, без которых уже сложно представить себе другой телевизор. Кроме того, он может идеально встроиться в систему умного дома. Его главная особенность – управление без пульта и поиск контента голосом. Независимо от возраста пользователя, он без проблем сможет разобраться с базовыми опциями, а встроенная Алиса в паре с языковой моделью YandexGPT без труда определит, что ему нужно от телевизора.

Единственное, что хочется добавить к ТВ Станции – это заднюю адаптивную подсветку Ambilight. Тогда телевизор точно станет народным хитом.

Богдан Дегтярев Плюсы Встроенная полноценная Алиса

Полное управление голосом

Продуманная оболочка

Качественная сборка

Чистый звук Недостатки Сторонние приложения пока управляются с пультом

Нет антибликового покрытия (для этого придется взять Про-версию)

60 Гц (придирка)