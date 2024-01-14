В Яндекс Музыке появились новые треки зарубежных исполнителей

Треки можно обнаружить при использовании функции “Моя волна”, однако их нельзя добавить и найти через поиск. Согласно информации РБК, в музыкальном сервисе “Яндекс.Музыка” были обнаружены альбомы группы Rammstein под названием “Zeit”, группы Måneskin — “Rush!”, а также альбом Гарри Стайлза “Harry’s House” и так далее.

Отмечается, что композиции представлены с официальными обложками, но без указания лейбла. Обычно такие треки сигнализируют, что они были загружены пользователями и могут быть добавлены в их коллекции.

Представители Яндекс Музыки заявляют, что они строго соблюдают законодательство и полностью выполняют свои обязательства перед правообладателями, в том числе на сервисах с рекомендательными алгоритмами и публичным доступом к контенту.