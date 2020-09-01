В Xiaomi создали смартфон с необычным дизайном

Сейчас на рынке смартфонов можно встретить устройства с различным дизайном и исполнением. Кажется, что можно еще придумать? Но представители Xiaomi проявили креативность, значительно улучшив и упростив конструкцию смартфона с выдвижным и гибким дисплеем.

Как мы знаем, слайдер состоит из двух частей: основы и выдвижного корпуса с дисплеем. В Xiaomi решили пойти другим путем и создали единый, монолитный корпус по которому скользит сам дисплей, то есть механизм скольжения находится не в корпусе, а в дисплее.

Если верить представленным изображениям, то на них мы видим смартфон, дисплей которого на передней панели закрывает три четверти корпуса. Открытыми остаются камера для селфи, датчик приближения и динамик. Когда же нужно развернуть экран полностью, он легким движением пользователя закрывает полностью переднюю часть.

Заметим, что это лишь утечка из стана китайского производителя и данных, подтверждающих работу над такой конструкцией пока нет. Так что сильно обольщаться по этому поводу не стоит, да и ожидать в ближайшее время появление таких устройств не нужно. Но это нам еще раз доказывает, что интересные мысли на счет внедрения инновационных технологий в эту сферу не иссякли.