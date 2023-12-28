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В Telegram произошел масштабный сбой

Пользователи Telegram из России массово жалуются на сбой в работе мессенджера. Сервис Downradar зафиксировал около 3 тысяч жалоб.

Проблемы, с которыми столкнулись пользователи, включают невозможность загрузки медиафайлов, а также задержки при отправке сообщений. В некоторых случаях мессенджер не функционирует вовсе. Это касается как мобильного приложения, так и компьютерной версии Telegram.

Незначительные сбои также фиксируются в Киеве, Ташкенте и Минске.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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