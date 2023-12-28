В Telegram произошел масштабный сбой

Пользователи Telegram из России массово жалуются на сбой в работе мессенджера. Сервис Downradar зафиксировал около 3 тысяч жалоб.

Проблемы, с которыми столкнулись пользователи, включают невозможность загрузки медиафайлов, а также задержки при отправке сообщений. В некоторых случаях мессенджер не функционирует вовсе. Это касается как мобильного приложения, так и компьютерной версии Telegram.

Незначительные сбои также фиксируются в Киеве, Ташкенте и Минске.