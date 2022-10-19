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В США создали браслет TapXR для управления любой техникой

В США разработали устройство под названием TapXR, которое умеет управлять любой техникой. Это браслет, который надевается на руку. Он включает в себя акселерометр и оптический датчик, а также Bluetooth.

Новинка умеет считывать движения пальцев с точностью до 99% и распознаёт более тысячи команд. Заявлена поддержка всех актуальных ОС: Windows, Mac, Linux и Chrome OS, а также iOS и Android. Заряда браслета должно хватить на 10 часов работы.

В списке поддерживаемых устройств заявлены:

  • Смартфоны, планшеты, смарт-ТВ, компьютеры (в качестве беспроводной мыши);
  • С его помощью можно управлять презентацией;
  • Можно использовать пальцы в качестве мыши или клавиатуры;
  • TapXR подойдёт в качестве пульта в дополненной и виртуальной реальностях.

TapXR доступен в шести цветах и в шести размерах. Стоимость — $249 (15 300 рублей). Предзаказ возможен пока только в США, поставки стартуют в начале 2023 года.

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Источник:
Newatlas
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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