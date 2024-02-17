В сеть слили качественные рендеры Xiaomi 14 Ultra

Появились качественные рендеры грядущего Xiaomi 14 Ultra. Также вместе с ними были раскрыты некоторые технические подробности смартфона.

Согласно данным ресурса WinFuture, новинка будет представлена в двух оттенках – черном и белом. Оба устройства будут обрамлены алюминиевой рамкой, в то время как специальная версия будет оснащена титановой рамкой.

Размер экрана составит 6,73 дюйма. Экран оснастят AMOLED панелью разрешением 3200 х 1440 точек, кадровой частотой 120 Гц и яркостью до 3000 кд/кв.м.

В качестве процессора будет использован Snapdragon 8 Gen 3 в сочетании с 16 ГБ ОЗУ. Емкость аккумулятора составит 5300 мАч, а его максимальная мощность при проводной зарядке достигнет 90 Вт, а при беспроводной – 50 Вт.

Выход Xiaomi 14 Ultra ожидается 25 февраля.