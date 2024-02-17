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В сеть слили качественные рендеры Xiaomi 14 Ultra

Фото аватара
Вадим Майков 17 февраля 2024 в 14:20

Появились качественные рендеры грядущего Xiaomi 14 Ultra. Также вместе с ними были раскрыты некоторые технические подробности смартфона.

Согласно данным ресурса WinFuture, новинка будет представлена в двух оттенках – черном и белом. Оба устройства будут обрамлены алюминиевой рамкой, в то время как специальная версия будет оснащена титановой рамкой.

Render Xiaomi 14 Ultra The GEEK
Render Xiaomi 14 Ultra The GEEK

Размер экрана составит 6,73 дюйма. Экран оснастят AMOLED панелью разрешением 3200 х 1440 точек, кадровой частотой 120 Гц и яркостью до 3000 кд/кв.м.

В качестве процессора будет использован Snapdragon 8 Gen 3 в сочетании с 16 ГБ ОЗУ. Емкость аккумулятора составит 5300 мАч, а его максимальная мощность при проводной зарядке достигнет 90 Вт, а при беспроводной – 50 Вт.

Выход Xiaomi 14 Ultra ожидается 25 февраля.

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Источник:
WinFuture
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