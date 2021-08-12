В Сеть слили геймплей Battlefield 2042

Пользователи опубликовали в сети несколько роликов, которые были сняты во время закрытого теста онлайн-шутера Battlefield 2042. Там показали некоторые локации, игровую механику и прочее.

В роликах показаны скольжения, езда на танке, стрельба и использования крюка-кошки. В одном из видео можно увидеть, как солдат забирается на здание и отстреливает врагов сверху.

Также показаны различные элементы боевой операции, к примеру, посадка или использование тяжёлой военной техники. Хотя большую часть времени придётся атаковать врага на своих двоих.

Напомним, что Battlefield 2042 должна выйти 22 октября 2021 года. В игре не будет одиночной кампании, зато мультиплеер предложит уйму режимов.