Battlefield 2042 будет требовать постоянное подключение к сети для игры с ботами

Стали известны новые подробности о грядущем шутере Battlefield 2042. По словам разработчиков, игра будет использовать ботов, которые будут заполнять серверы во время мультиплеера. Кроме того, сыграть против ботов можно будет с друзьями или в одиночном режиме.

Во время многопользовательской игры появится возможность ограничить количество ботов, ведь приоритет всегда отдаётся реальным пользователям. Самое интересное, что если пользователь захочет потренироваться с ботами, то ему потребуется активное подключение к Интернету. Более подробно о нововведениях можно узнать на специальной странице проекта.

Релиз Battlefield 2042 состоится 22 октября на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One и PC.