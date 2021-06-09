EA показала кинематографичный трейлер Battlefield 2042

Компания Electronic Arts показала первый трейлер военного шутера Battlefield 2042. Официальной сюжетной кампании, как в прошлых частях не будет. Это классический Battlefield в новом дизайне.

Действие развернется в 2042 году, в мире, где ресурсы Земли иссякли, а Россия и США начали борьбу за их остатки. В игре появятся классические режимы типа «Прорыва» и «Захвата», но кроме того, разработчики добавят абсолютно новые с природными катаклизмами.

Первый режим под названием All-Out Warfare позволит принять участие до 128 игроков. При этом 128 игроков одновременно смогут играть на PS5, Xbox Series и PC, а владельцам прошлого поколения будет предложено до 64 игроков с уменьшенными картами. Второй режим Hazard Zone рассчитан на командную игру и полное взаимодействие со своим отрядом. Третий выпустит студия DICE LA и покажет его 22 июля на EA Play.

На начальном этапе будут доступны 7 масштабных карт с динамическими событиями. Дальнейшие обновления будет происходить сезонными дополнениями и боевыми пропусками.

Цены Battlefield 2042 следующие:

PS5 и Xbox Series – 4899 рублей;

PC – 3499 рублей.

Выход игры запланирован на 22 октября.

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