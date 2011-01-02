В серии Redmi Note 9 появится три новых смартфона

Xiaomi собирается пополнить линейку Redmi Note 9 тремя новыми моделями, а вот выход серии Redmi Note 10 остаётся под вопросом.

Информация о грядущих смартфонах появилась в китайской социальной сети Weibo. По словам инсайдера, одна из новинок получит 108 Мп модуль камеры ISOCELL HM2 от Samsung. Стоит заметить, что подобное решение было показано в сентябре текущего года.

Кроме того, недавно на сайте китайских регуляторов были замечены два неизвестных смартфона Redmi под номерами M2007J22C и M2007J17C. Двум устройствам приписывают поддержку 5G и процессор Snapdragon 750G. Также они будут поддерживать технологию быстрой зарядки на 22 и 33 Вт.