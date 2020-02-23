В Россию приехала серия смартфонов Honor 9

В России представлена новая серию смартфонов Honor 9, в которую вошли модели Honor 9C, Honor 9A и Honor 9S.

Смартфоны серии Honor 9 с предустановленным магазином приложений AppGallery поступят в продажу 4 мая в официальный интернет-магазин HONOR и другие каналы партнеров бренда.

Все смартфоны серии Honor 9 представлены с актуальным пользовательским интерфейсом на базе Android 10. Honor 9C и Honor 9A оснащены модулем NFC, что позволит быстро осуществлять бесконтактные платежи с помощью приложения «Кошелек».

Стоимость:

Honor 9C — 12 990 рублей;

Honor 9A — 10 990 рублей;

HONO 9S — 6 990 рублей.

Все три смартфона серии Honor 9 поступят в продажу 4 мая в официальный интернет-магазин Honor и другие каналы партнеров бренда.