В Россию перестали поставлять iPhone и другие смартфоны для серого рынка

На крупнейшем радиорынке Москвы поставки «серых» смартфонов фактически прекратились. Такие устройства были ввезены без соблюдения таможенных процедур и не обслуживались по гарантии. Как результат, их цены уже выросли на 3-4 тысячи рублей, а в будущем могут стать сопоставимыми с теми, которые были ввезены по параллельному импорту.

Несмотря на то, что рынок параллельного импорта продолжает расти, мелкие партии «серых» гаджетов все чаще задерживают на таможне. По прогнозам экспертов, запасы ранее ввезенных по нелегальным схемам устройств вообще иссякнут в течение марта.

Федеральная таможенная служба заявила, что смартфоны, ввозимые без соблюдения таможенных формальностей, являются контрабандой и она осуществляет работу по борьбе с нелегальными поставками в плановом режиме.

Эксперты отмечают, что интерес к «серым» устройствам возрос из-за того, что в прошлом году они составляли около 5% всех продаж, а в этом году уже до 30%.