Xiaomi представила в России POCO M4 Pro

Бренд POCO официально представил для российского рынка POCO M4 Pro 5G – полную копию китайского Redmi Note 11. Внешние отличия между смартфонами минимальны, разве появился логотип POCO рядом с блоком камер.

В смартфоне используется 6.6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой 90 Гц. Сканер отпечатков пальцев размещён на боковой грани в кнопке питания. За работу отвечает процессор MediaTek Dimensity 810 и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

POCO M4 Pro 5G доступен в России в двух версиях: 4 ГБ + 64 ГБ по цене 20 990 рублей и 6 ГБ + 128 ГБ по цене 22 990 рублей.