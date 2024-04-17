В России стартовали продажи трёх смартфонов серии HUAWEI nova 12

В России начались продажи новейших смартфонов линейки HUAWEI nova 12. На официальном сайте компании доступны три модели: nova 12i, nova 12s и nova 12 SE.

HUAWEI nova 12i оснащен 6,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, основной камерой на 108 Мп, фронтальной на 8 Мп, процессором Qualcomm Snapdragon 680 и аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 40 Вт.

HUAWEI nova 12i

Смартфон nova 12s имеет OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, основную камеру на 50 Мп, фронтальную на 60 Мп, чипсет Snapdragon 778G 4G и аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой зарядки 66 Вт.

HUAWEI nova 12s

Nova 12 SE получил OLED-экран с частотой обновления 90 Гц, процессор Snapdragon 680, основную камеру на 108 Мп, фронтальную на 32 Мп и аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт.

HUAWEI nova 12 SE

Цены на смартфоны следующие:

HUAWEI nova 12i (8/128 ГБ) – 17 999 рублей

HUAWEI nova 12i (8/256 ГБ) – 19 999 рублей

HUAWEI nova 12s (8/256 ГБ) – 35 999 рублей

HUAWEI nova 12 SE (8/256 ГБ) – 27 999 рублей