В России стартовали продажи Galaxy M32 с батареей на 5000 мАч

Samsung объявила о старте продаж смартфона Galaxy M32 в России. По словам производителя, устройство оптимизировано для просмотра контента, гейминга и общения в соцсетях.

Смартфон получил 6,4-дюймовый Super AMOLED экран с разрешением FHD+ и высокой частотой обновления 90 Гц. За работу устройства отвечает восьмиядерный процессор Mediatek Helio G80.

Galaxy M32 получил аккумулятор емкостью 5000 мАч – этого достаточно, чтобы пользоваться смартфоном круглые сутки, не беспокоясь о заряде батареи. Также он поддерживает функцию быстрой зарядки 25 Вт, а в комплекте с ним поставляется зарядное устройство мощностью 15 Вт.

Смартфон Galaxy М32 предлагается в черном и белом цветах по цене 22 990 рублей за версию 128 ГБ.