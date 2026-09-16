Игровой мини-планшет Honor WIN Pad показали на первом тизере

Сегодня Honor опубликовал первый постер компактного игрового планшета WIN Pad, что частично раскрыло его дизайн, а также компания открыла сбор предзаказов.

Судя по изображению, Honor WIN Pad получит массивный блок камер с ярко выраженной надписью «WIN», которая, возможно, подсвечивается RGB-светодиодами. Огибающие белые линии могут указывать на наличие активной системы охлаждения с воздушной турбиной, о наличии которой уже заявил авторитетный инсайдер Digital Chat Station. Кроме этого, по словам информатора, у планшета задняя панель будет с лазерной гравировкой.

Ожидается, что Honor WIN Pad получит компактный OLED-дисплей с диагональю около 8-дюймов и флагманский чип Snapdragon 8 Elite или Snapdragon 8 Elite Gen 5. Презентация планшета может состояться уже 28 сентября вместе с дебютом смартфонов серии Honor Magic 9.