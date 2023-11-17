В России продали всего 367 устройств на ОС «Аврора» за 10 дней

С 7 ноября в России стартовали розничные продажи смартфонов и планшетов, работающих на отечественной операционной системе «Аврора». Устройства доступны для покупки как в интернете, так и в офлайн-магазине.

За первые 10 дней магазин «Всёсмарт» реализовал всего 367 устройств на ОС «Аврора», на общую сумму 6,1 млн рублей. В частности, было продано 308 смартфонов модели Fplus Pro R570E 4/64 GB Black на сумму 4,9 млн рублей и 61 планшет модели Fplus Pro LifeTab Plus 10.1″ Graphite – на 1,2 млн рублей.

Большая часть продаж (78%) пришлась на интернет-заказы. 22% продаж были совершены в флагманском магазине сети в Москве. При этом покупатели – частные лица, «сделавшие осознанный выбор с целью изучения новой ОС».

Напомним, стоимость планшета на ОС «Аврора» составляет 16 499 рублей, смартфона R570E – 14 990 рублей.