Власти России начали пользоваться отечественными смартфонами на базе ОС «Аврора»

В начале месяца поступили в продажу первые российские смартфоны и планшеты, работающие под управлением отечественной операционной системы «Аврора». Новинки стали не востребованы у обычных пользователей на что указывает низкая статистика продаж, но девайсы в первую очередь ориентированы на государственных служащих, которые должны использовать эти устройства как рабочий инструмент. Сегодня чиновники поделились со СМИ первыми впечатлениями об эксплуатации этих гаджетов.

Одним из первых пользователей стал сенатор Артём Шейкин, которому предоставили смартфоны Aquarius NS M11 и M12. По словам чиновника, «данные устройства имеют важное в современном цифровом мире конкурентное преимущество, по сравнению с наиболее известными телефонами зарубежных компаний, а именно обладают защищённой операционной системой для обмена и хранения данных».

Кроме этого, Артём отметил, что смартфоны предлагают достаточное количество памяти и обеспечивают длительное время автономной работы до нескольких дней, есть поддержка беспроводной зарядки, а общая скорость работы и запуск приложений — «приемлем».

Более того, чиновник назвал недостатки в виде отсутствия популярных мессенджеров, которыми пользуются его друзья и родственники. Для решения этой проблемы ему необходимо использовать второй незащищённый смартфон для поддержания связи с близкими.