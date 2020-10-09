В России представлены realme 7 и realme 7 Pro

Китайский бренд realme представил в России два новых смартфона Realme 7 и realme 7 Pro.

Realme 7 — новый смартфон, оснащенный 48-мегапиксельной квадрокамерой и сверхширокоугольным модулем, 30-ваттной зарядкой Dart Charge, емким аккумулятором на 5 000 мАч, восьмиядерным процессором и дисплеем с частотой 90 Гц.

Камера realme 7 с разрешением 48 МП и передовым размером матрицы 1/2 дюйма позволяет снимать фото с разрешением 6 944 × 9 248 пикселей. Также есть поддержка ночного режима, режима штатива, портретный и панорамный режимы.

В смартфоне установлена 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с углом обзора 119° и апертурой f/2,3, макромодуль со светосилой f/2,4 для ультраблизкой съемки на расстоянии 4 сантиметра и черно-белый портретный модуль для создания креативных портретов.

В realme 7 впервые установлен процессор Helio G95, благодаря которому смартфон набирает 300 000 баллов в тесте производительности AnTuTu.

Другой новинкой стал realme 7 Pro — первый смартфон бренда с сертификатом надежности TüV Rheinland. Также модель поставляется с 64-мегапиксельной квадрокамерой Sony IMX682 и 65-ваттной зарядкой SuperDart.

Realme 7 Pro стал первым смартфоном своего ценового сегмента с 65-ваттной зарядкой SuperDart. С ней смартфон набирает 13% заряда за три минуты и заряжается полностью за 34 минуты. Также realme 7 Pro совместим и с другими технологиями зарядки — 30-ваттной Dart Charge, 18-ваттной Quick Charge и быстрой зарядкой Power Delivery.

Благодаря двухэлементному аккумулятору емкостью 4 500 мА·ч (по 2 250 мА·ч в каждом элементе) 65-ваттная зарядка SuperDart работает напрямую с напряжением 10 В и силой тока 6,5 А под управлением специального микроконтроллера.

В realme 7 Pro установлена квадрокамера с 64-мегапиксельным сенсором Sony IMX682 размером 1/1,73 дюйма и диафрагмой f/1,8, обеспечивающим высокую светочувствительность и точность цветопередачи. Технология Quad Bayer с размером пикселя 1,6 мкм обеспечивает широкий динамический диапазон и высокую детализацию изображения. Также realme 7 Pro оснащен 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с углом обзора 119° и диафрагмой f/2,3, макромодулем со светосилой f/2,4 для ультраблизкой съемки на расстоянии 4 сантиметра и черно-белым портретным модулем.

Кроме аппаратной составляющей, в realme 7 Pro усовершенствованы и программные возможности камеры — модель поддерживает профессиональный ночной режим съемки Pro, режим Ultra Nightscape, особый режим «Звездное небо», режим штатива, портретный и панорамный режимы.

realme 7 Pro также оснащен 32-мегапиксельной селфи-камерой. Технология объединения пикселей 4-в-1 работает и с фронтальной камерой, позволяя делать более четкие селфи в темноте в режиме Super Nightscape. Кроме того, модуль селфи-камеры поддерживает UIS-стабилизацию при съемке видео, съемку роликов с эффектом боке в реальном времени и запись замедленных видео.

В realme 7 Pro установлен Super Amoled экран на 6,4-дюйма с встроенным сканером отпечатка пальцев и вырезом под селфи-камеру.

Разрешение FHD+ экрана realme 7 Pro составляет 2 400 х 1 080 пикселей, полезная площадь 90,8%, а соотношение сторон — 20:9. Также аппарат оснащен двумя стереодинамиками с поддержкой пространственного аудио Dolby Atmos, а за высокое качество звука отвечает набор флагманских технологий APTX Adaptive и Hi-Res Audio.

Смартфон работает под управлением 8-нанометрового процессора Snapdragon 720G с частотой 2,3 ГГц, оснащен двухканальной оперативной памятью LPDDR4X на 8 ГБ и накопителем с типом памяти UFS 2.1 на 128 ГБ. Также realme 7 Pro имеет три слота для карт — двух nanoSIM и одной microSD объемом до 256 ГБ.

realme 7 поступит в продажу 3 ноября в комплектации 8 ГБ + 128 ГБ по специальной цене 19 990 рублей (от 21 990 рублей по окончании специального предложения).

Старшая модель в лице realme 7 Pro поступит в продажу 27 октября в комплектации 8 ГБ + 128 ГБ по специальной цене 24 990 рублей (от 27 990 рублей по окончании специального предложения).