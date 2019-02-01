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Новости

В России представлен Galaxy Z Fold2 за 179 тысяч рублей

Samsung представила для Российского рынка следующее поколение устройств с гибким экраном Galaxy Z Fold2. Модель получила ряд улучшений, а также исчезла “чёлка” с дисплея.

Смартфон оснащён 6,2-дюймовый внешним экраном Infinity-O, что позволяет смотреть контент без необходимости раскрывать смартфон, а также большой 7,6-дюймовый основной дисплей с тонкими рамками, практически невидимым вырезом под фронтальную камеру и адаптивной частотой обновления 120 Гц. Кроме того, Galaxy Z Fold2 оснащен двойными динамиками с усовершенствованным стереоэффектом и более четким звучанием.

  • Galaxy Z Fold2 2

Всем пользователям Galaxy Z Fold2 будет доступен эксклюзивный комплекс специализированных сервисных услуг, а также сертификат Samsung Care+.

Galaxy Z Fold2 выйдет в продажу в России в черном и бронзовом цветах 18 сентября 2020 г. по цене 179 990 рублей.

Источник:
Samsung
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