В России появились в продаже активированные iPhone

В России начали появляться распакованные и активированные iPhone в продаже, сообщает корреспондент «Известий». Несколько ритейлеров уже предлагают такие устройства, так как это единственный способ получить большие объемы для продажи. Однако, мелкие продавцы будут продолжать возить неактивированные устройства, особенно это касается маркетплейсов.

Стоимость распакованных и активированных iPhone будет выше, но по словам экспертов, это не повлияет на потребителей, если они пользуются устройством в России и ремонтируют его здесь.

Гарантия на устройства Apple начинает действовать с момента активации, поэтому уже активированные iPhone, по сути, считаются рабочими. Некоторые крупные ритейлеры проводят предпродажный контроль качества распакованных устройств, что может дополнительно защитить покупателя.

Однако, стоит учитывать, что на отечественном рынке гарантийный ремонт возможен только для техники Apple, официально ввезенных в РФ. Смартфоны, активированные в другой стране, не попадают под официальную гарантию.