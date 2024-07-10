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В России появились зарядные блоки UGREEN в виде роботов

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 11:36

В Россию приехали необычные зарядки UGREEN Nexode RG Robot в виде роботов. Новинки поддерживают высокоскоростную зарядку на мощности до 65 Вт и оснащены технологией Thermal Guard для защиты от перегрева.

Nexode RG Robot 65 Вт совместимы с различными современными устройствами, от смартфонов до ноутбуков. Зарядные устройства поддерживают несколько протоколов быстрой зарядки, включая PD, QC, SCP и FCA, и имеют три разъема, что позволяет заряжать три устройства одновременно.

В России появились зарядные блоки UGREEN в виде роботов
В России появились зарядные блоки UGREEN в виде роботов

На корпусе размещен мини-дисплей, который отображают статус зарядки с помощью различных смайлов. Доступны две модели мощностью 65 Вт: в виде сиреневого робота-девочки и серого робота-мальчика.

Найти Nexode RG Robot можно на Яндекс Маркете и других площадках.

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Источник:
The GEEK
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