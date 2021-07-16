В России начались продажи умных-часов HUAWEI WATCH 3

Huawei начала продажи в России серии смарт-часов HUAWEI WATCH 3, в которую вошли модели HUAWEI WATCH 3 и WATCH 3 Pro. Работающие на базе фирменной операционной системы HarmonyOS, умные часы обладают минималистичным дизайном и функциями состояния организма: круглосуточным отслеживанием температуры тела, пульса и уровня кислорода в крови, подбором индивидуальных спортивных режимов. Устройства также поддерживают технологию eSIM, позволяющую принимать и совершать звонки.

Смарт-часы серии HUAWEI WATCH 3 имеют AMOLED-экран с диагональю 1,43 дюйма. Для выбора функций, регулировки громкости и масштабирования изображения на экране используется поворотная кнопка с тактильной обратной связью. Устройства также поддерживают функцию управления жестами: сжимая и разжимая кулак, пользователи могут отвечать на входящие вызовы, а повернув запястье — отключить звук звонка.

У HUAWEI WATCH 3 батареи хватает на три дня работы при обычном использовании в интеллектуальном режиме и 14 дней в режиме энергосбережения, у HUAWEI WATCH 3 Pro — на пять дней работы при стандартном использовании и 21 день при включённой функции экономии энергии. Технология HUAWEI TruSeenTM 4.5 обеспечивает более точное отслеживание пульса.

Цены и доступность

Стоимость HUAWEI WATCH 3 (версии Active, Classic) составляет 29 990 рублей, HUAWEI WATCH 3 Pro (версия Classic) обойдётся в 36 990 рублей.