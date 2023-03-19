Как сделать скриншот на iPhone, знает практически каждый его обладатель. Но как сделать скриншот всей страницы сайта на iPhone? В этом нет никакой проблемы. Сейчас я расскажу вам о встроенной опции iOS, которая позволяет делать подобные снимки экрана.

Как сделать скриншот с прокруткой на iPhone:

Одновременно нажмите боковую и верхнюю или нижнюю кнопку увеличения громкости, чтобы сделать снимок экрана; Коснитесь предварительного просмотра в левом нижнем углу, пока он не исчезнет; Выберите «Вся страница» в правом верхнем углу. Этот параметр появляется только тогда, когда на экране отображается содержимое более одной страницы; Вы можете предварительно просмотреть все страницы, использовать разметку и многое другое перед сохранением; Также можно коснуться значка кадрирования (квадратного значка рядом с надписью «Готово»), чтобы отредактировать, какую часть полной страницы вы хотите сохранить; Нажмите «Готово» в верхнем левом углу, чтобы сохранить или кнопку «Поделиться» в правом верхнем углу.

Стоит иметь в виду, что полная страница сохраняется в формате PDF. Если вы хотите сохранить скриншот в формате PNG или другом, то можно воспользоваться приложениями Picsew или Tailor.

Теперь вы знаете, как сделать скриншот на iPhone, а также как сделать скриншот всей страницы на iPhone с помощью встроенной опции iOS.