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Как сделать скриншот с прокруткой на iPhone

Как сделать скриншот на iPhone, знает практически каждый его обладатель. Но как сделать скриншот всей страницы сайта на iPhone? В этом нет никакой проблемы. Сейчас я расскажу вам о встроенной опции iOS, которая позволяет делать подобные снимки экрана.

Как сделать скриншот с прокруткой на iPhone:

  1. Одновременно нажмите боковую и верхнюю или нижнюю кнопку увеличения громкости, чтобы сделать снимок экрана;
  2. Коснитесь предварительного просмотра в левом нижнем углу, пока он не исчезнет;
  3. Выберите «Вся страница» в правом верхнем углу. Этот параметр появляется только тогда, когда на экране отображается содержимое более одной страницы;
  4. Вы можете предварительно просмотреть все страницы, использовать разметку и многое другое перед сохранением;
  5. Также можно коснуться значка кадрирования (квадратного значка рядом с надписью «Готово»), чтобы отредактировать, какую часть полной страницы вы хотите сохранить;
  6. Нажмите «Готово» в верхнем левом углу, чтобы сохранить или кнопку «Поделиться» в правом верхнем углу.
Как сделать скриншот с прокруткой на iPhone

Стоит иметь в виду, что полная страница сохраняется в формате PDF. Если вы хотите сохранить скриншот в формате PNG или другом, то можно воспользоваться приложениями Picsew или Tailor.

Теперь вы знаете, как сделать скриншот на iPhone, а также как сделать скриншот всей страницы на iPhone с помощью встроенной опции iOS.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

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