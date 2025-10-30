Обзор HONOR MagicBook Art 14 2025: тонкий, мощный и опасно похож на MacBook

В прошлом году у нас на обзоре был HONOR MagicBook Art 14 — компактный и лёгкий ноутбук с сенсорным OLED-дисплеем и съёмной камерой. Тогда он действительно выделялся на фоне конкурентов: дизайн в стиле MacBook, достойная производительность и высокая автономность.

30 октября 2025 года компания HONOR представила для России обновлённый MagicBook Art 14 2025. Внешне он практически не изменился, но получил свежее «железо» и несколько улучшений.

В обзоре расскажу, чем новый MagicBook Art 14 отличается от прошлогодней модели, где HONOR действительно сделала шаг вперёд, а где, возможно, стоило бы доработать.

Характеристики HONOR MagicBook Art 14 2025

Модель: HONOR MagicBook Art 14 2025 (MRB-A)

Габариты (ДxТxШ): 316.77×11.5×223.63 мм, 1.03 кг

Экран: 14.6 дюйма, OLED, 3:2, FHD+, 3120×2080 пикселей, 258 ppi, 120 Гц, до 1600 нит, 100% DCI-P3, контрастность 1000000:1, 1.07 млрд цветов

Процессор: Intel Core Ultra 7 255H

Графика: Intel Arc 140T

ОЗУ: 32 ГБ (LPDDR5x, 8400 МГц)

ПЗУ: 1 ТБ SSD

Звук: 6 динамиков, 3 микрофона

Батарея: 60 Вт*ч, адаптер питания на 65 Вт

Безопасность: сканер отпечатков пальцев, распознавание лица

ОС: Windows 11

Интерфейсы и связь: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 1×Thunderbolt 4, 1×USB-C 3.2 Gen2, 1×USB-A 3.2 Gen1, 1×HDMI 2.1-TMDS, 3.5-мм аудиоразъём

Цена на момент обзора: от 179 990 ₽

Комплектация

Первое о чем хочется рассказать — комплект поставки, а точнее его упаковка. Мы уже привыкли, что ноутбуки поставляются в безликих коричневых картонных коробках. И герой сегодняшнего обзора приехал именно в ней.

Однако внутри находился не сам ноутбук, а ещё одна тонкая белая коробка. Уже внутри неё расположился MagicBook Art 14, гарантийный талон и руководство пользователя.

В отдельной белой коробке идёт адаптер питания 65 Вт и кабель USB-C на USB-C.

Вдохновлён MacBook

MagicBook Art 14 2025 — пожалуй, один из самых стильных ноутбуков на Windows, которые у меня были. И отрицать очевидное сложно: да, он действительно похож на MacBook. Но в этом нет ничего плохого. Наоборот, HONOR удалось максимально приблизиться к тому уровню дизайна и эргономики, который многие небезосновательно считают эталонным.

У меня ноутбук в цвете «Пепельный розовый». В России доступна только эта расцветка, однако на глобальном рынке также вышли ещё два варианта: оливковый и бело-фиолетовый градиент. Все три выглядят премиально и по-своему уникально.

Корпус выполнен из магниевого сплава аэрокосмического класса. Поверхность ноутбука матовая с эффектом софт тач. На ощупь — максимально приятно и, что удивительно, корпус практически не собирает отпечатков пальцев. Останется ли покрытие таким же через год-два или затрется — неизвестно. Но по поводу прошлогодней модели жалоб я не встречал.

При толщине всего 13 мм и весе 1030 граммов ноутбук ощущается почти невесомым. И да, он с лёгкостью проходит тот самый «тест на MacBook» — крышка открывается одним пальцем, нижняя часть корпуса не поднимается. Закрывается устройство плавно и мягко, без хлопка.

Коротко о портах. На правой грани ноутбука — USB-A 3.2 Gen1, HDMI 2.1-TMDS и 3.5-мм аудиоразъём, а на левой — Thunderbolt 4 и USB-C 3.2 Gen2. В целом всё нужное на месте, хотя лично мне не хватает ещё одного USB-A, так как один порт у меня постоянно занят «свистком» для беспроводной мыши.

Клавиатура удобная, с коротким, но чётким ходом. Набирать текст комфортно, хотя отсутствие NUM-блока может не понравиться тем, кто часто работает с цифрами. Суток достаточно, чтобы в полной мере привыкнуть к клавиатуре и без ошибок набирать вслепую.

Естественно, клавиатура получила трёхуровневую подсветку: Авто, Низкая и Высокая. Её включение и переключение режимов осуществляется сочетанием клавиш Fn+Пробел.

Сканер отпечатков встроен в кнопку питания, которая отличается от верхних клавиш и лежит вровень с корпусом, что практически исключает случайные нажатия. Что касается самого сканера, то он срабатывает быстро и безошибочно. При этом сам ноутбук по умолчанию запускается буквально за несколько секунд после открытия крышки.

Тачпад — отдельная история. Он большой, отзывчивый и поддерживает жесты. Управление громкостью и яркостью можно выполнять простым движением вверх-вниз по его боковым граням.

Как и раньше, веб-камера магнитная и спрятана внутрь корпуса. Её поддержка предусмотрена системой. В частности, после извлечения модуля из отсека на экране подсвечивается зона, куда нужно прикрепить камеру. FHD-разрешения достаточно для созвонов в мессенджерах и участия в конференциях, но расчитывать на что-то большее я бы не стал.

Радует, что HONOR в очередной раз выбрала именно это решение с камерой для MagicBook Art 14. Основные плюсы: отсутствие выреза на дисплее, что позволяет сделать очень тонкие рамки и конфиденциальность.

Звук в MagicBook Art 14 2025 — на уровне. Шесть динамиков, два сверху рядом с клавиатурой и четыре снизу по углам корпуса, обеспечивают объёмное звучание. Для ультрабука звук получился мощный и сбалансированный, для одиночных игр, просмотра фильмов или видео на YouTube хватит с головой.

В целом, HONOR MagicBook Art 14 2025 производит впечатление продуманного и премиального устройства. Он лёгкий, тихий, визуально безупречный и при этом практичный в повседневном использовании. Это тот случай, когда Windows-ноутбук действительно может соперничать с MacBook — не на уровне маркетинга, а в реальной эксплуатации и удобстве.

Сенсорный экран с насыщенными цветами

MagicBook Art 14 получил глянцевый OLED-дисплей диагональю 14,6 дюйма с разрешением 3120×2080 пикселей и соотношением сторон 3:2. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц, что делает интерфейс плавным и приятным для глаз.

Выдаваемая картинка чёткая, цвета насыщенные и хорошо откалиброваны прямо «из коробки». Единственное, в играх или при просмотре контента из-за соотношения сторон могут оставаться чёрные полосы сверху и снизу. Но такая особенность есть практически в любом ноутбуке.

Яркость экрана достигает 1600 нит, ноутбук комфортно использовать на улице или при ярком солнечном свете. Для сравнения, прошлогодняя модель была всего на 700 нит. Отражения и блики все ещё есть, но я их почти не замечал. Такой эффект достигается благодаря 8-слойному нанопокрытию, которое предотвращает появление бликов: влияние внешнего освещения снижено на 99%, а светопропускание увеличено на 5%.

Дисплей сенсорный — можно прокручивать страницы, приближать и отдалять контент, переключаться между окнами и т.д. Главным минусом такого экрана являются следы от пальцев, которые остаются после каждого прикосновения.

Для работы и не только

Аппаратной основой MagicBook Art 14 2025 стал процессор Intel Core Ultra 7 255H, который пришёл на смену прошлогоднему Ultra 7 155H. На практике ноутбук легко справляется с повседневными задачами — веб, работа с офисными приложениями, обработка фотографий в фотошопе или монтаж видео.

Встроенная графика Intel Arc 140T справляется с современными играми, хоть и с нюансами:

Counter Strike 2 — 60-100 FPS на минимальных настройках графики и сниженном разрешении;

— 60-100 FPS на минимальных настройках графики и сниженном разрешении; Cyberpunk 2077 — 20-30 FPS на минимальных настройках графики и сниженном разрешении;

— 20-30 FPS на минимальных настройках графики и сниженном разрешении; Valorant — 100-130 FPS на средних настройках графики и сниженном разрешении.

Для сложных проектов и топовых игр её не хватает, но MagicBook Art 14 и не позиционируется как игровой ноутбук — его сильные стороны лежат в области работы и творчества.

Система охлаждения работает эффективно: корпус остаётся комфортно тёплым, а перегрева нет. При обычной офисной работе вентиляторы едва слышны, а при выполнении ресурсоёмких задач разгоняются и увеличивают уровень шума. Однако назвать его громким и вызывающим дискомфорт я не могу.

Автономность. 60 Вт·ч и быстрая зарядка

А вот что вызывает вопросы, так это автономность MagicBook Art 14. Ноутбук оснащён аккумулятором на 60 Вт·ч, которого мне хватало примерно на 5-6 часов экрана. Это при работе в браузере и Word, подключенном Wi-Fi и яркости 80%. При более серьёзной нагрузке батарея садится заметно быстрее, примерно за полтора часа.

Несмотря на это, устройство можно брать с собой в офис или кофейню без адаптера питания. Однако придётся использовать энергосберегающий режим и, возможно, ещё сильнее снизить яркость экрана. Конечно, хотелось бы получать стабильные 8 часов работы, но имеем, что имеем.

Что касается зарядки, то в комплекте с ноутбуком идёт блок питания на 65 Вт. MagicBook Art 14 заряжается до 50% примерно за полчаса, до 100% — за час с небольшим.

Итого. Стоит ли покупать HONOR MagicBook Art 14 2025?

HONOR MagicBook Art 14 2025 — это стильный и лёгкий ультрабук с ярким сенсорным дисплеем и достаточной производительностью для большинства повседневных и творческих задач. Он не позиционируется как игровая машина, хотя встроенная графика позволяет запускать даже некоторые современные игры.

Он отлично подойдёт тем, кто ценит портативность, удобство работы вне дома и комфортный экран для графики, видео и документов.

