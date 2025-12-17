Яндекс вернул часы на стартовую страницу Браузера после жалоб пользователей | The GEEK
Яндекс вернул часы на стартовую страницу Браузера после жалоб пользователей

Функция появилась после нескольких месяцев жалоб и обсуждений со стороны пользователей, недовольных редизайном стартового экрана.
Редакция The GEEK сегодня в 11:49

В десктопной версии Яндекс Браузера появилась возможность вернуть виджет с часами на стартовую страницу. Пользователи могут самостоятельно включить или отключить его в настройках.

Ранее Яндекс обновил оформление стартового экрана и убрал часы, которые долгое время были частью интерфейса. Решение вызвало заметную реакцию аудитории. Пользователи начали массово писать о необходимости вернуть виджет в соцсетях, на форумах и в официальных каналах обратной связи.

Обсуждения выходили за рамки текстовых жалоб. В Telegram пользователи публиковали ролики, в том числе с использованием ИИ, чтобы привлечь внимание разработчиков к проблеме. В отзывах отмечали, что часы были удобным и практичным элементом, особенно при работе за компьютером.

В последнем обновлении браузера Яндекс добавил настройку стартовой страницы. Теперь пользователь может заменить логотип Алисы и Браузера на виджет с часами либо оставить экран без него.

