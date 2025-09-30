Nothing запустила платформу Playground и инструмент для создания виджетов Essential Apps | The GEEK
Nothing запустила платформу Playground и инструмент для создания виджетов Essential Apps

Валентин Снежин сегодня в 19:17

Компания Nothing представила инструмент Essential Apps для создания мини-приложений по текстовому запросу с помощью ИИ. Созданные программы работают как виджеты и могут устанавливаться на смартфон.

Параллельно запущена платформа Playground — магазин, где пользователи могут делиться своими приложениями, скачивать чужие и вносить изменения. По словам основателя Nothing Карла Пэя, это «первый шаг» к созданию персонализированной операционной системы на базе ИИ.

На данный момент Playground работает как часть оболочки Nothing OS для Android, полноценной ОС её назвать нельзя. На смартфонах Phone (3) с Nothing OS 4.0 доступно до шести виджетов, на других моделях — до двух.

Сейчас среди приложений есть, например, виджет с напоминанием об авиарейсе или расписанием гонок F1. В Nothing отмечают, что со временем инструменты позволят создавать более сложные приложения, выходящие за рамки простых виджетов.

