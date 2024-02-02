В России начались продажи новых аксессуаров Satechi для Apple

Компания diHouse привезла на российский рынок новые аксессуары от бренда Satechi. Среди новинок:

магнитный картхолдер Satechi Vegan-Leather Magnetic Wallet Stand

кейс для iPad Satechi Vegan-Leather Magnetic Casе

Изделия представлены в нескольких цветах и совместимы с различными моделями смартфонов и планшетов Apple.

Картхолдер Satechi Vegan-Leather Magnetic Wallet Stand крепится к iPhone при помощи магнитов MagSafe и позволяет использовать его также, как подставку. Общий вес аксессуара составляет всего 85 г и представлен в 4 цветах: синем, коричневом, оранжевом и черном.

Для обладателей iPad Pro доступен магнитный кейс Satechi Vegan-Leather Magnetic, который оснащен встроенным держателем для стилуса Apple Pencil, а также отверстиями для быстрого доступа ко всем нужным разъемам.

Магнитный кейс совместим с клавиатурой Apple Magic Keyboard и присоединяются друг другу с помощью специальных креплений. Чехол представлен в двух размерах: первый — подходит для моделей iPad Pro с экраном диагональю 12,9′, второй — для iPad Pro 11′ и iPad Air 4 и 5 поколения.