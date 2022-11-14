В России начали продавать ноутбуки и ПК на китайских процессорах KaiXian

В России стартовали продажи ПК и ноутбуков на базе китайского процессора KaiXian KX-6640MA с архитектурой x86 и российской операционной системы «Ред ОС».

Сами процессоры KaiXian KX-6640MA выполнены по 16-й нанометровой технологии и оснащены 4 ядрами с частотой от 2,2 ГГц. Видеоподсистема C-960 «тянет» видео вплоть до 4К. Теплопакет составляет порядка 25 Вт.

На данный момент есть только два решения. Первое — ноутбук «Тонк TN4004», который оснащён IPS-дисплеем на 14 дюймов с разрешением Full HD. У ноутбука есть минимум 8 ГБ ОЗУ DDR4 SO-DIMM и твердотельный накопитель М.2 2280 SATA на 256 ГБ. Лэптоп получил алюминиевый корпус и весит менее 1,5 кг. Габариты составляют 322,5×219×18,8 мм.

Такая модель получила Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, порты USB 3.0, HDMI, Type-C и комбинированный разъём для наушников и микрофона. Есть батарея на 7000 мАч. Цена составляет 48 900 рублей.

Офисный мини-ПК «Тонк TN1004» выпущен в компактном корпусе. Внутри установлены 8 ГБ ОЗУ и SSD М.2 2280 SATA ёмкостью 256 ГБ. Есть адаптеры Wi-Fi 802.11ac/a/b/g/n/ и Bluetooth 4.0, а также универсальный аудио порт, несколько USB 3.1 Gen1 Type-A и USB 3.1 Gen1 Type-C. Отметим также наличие порта RJ-45, VGA и HDMI. Цена составляет 43 990 рублей.

Поставками занимается компания «Тонк». Пока что количество устройств мало, но в будущем их число вырастет.