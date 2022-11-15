В России начали продавать электрические кроссоверы Volkswagen ID.6 X с китайского рынка

В России начали продавать электрические кроссоверы Volkswagen ID.6 X, которые доставляются из Китая.

Один из московских дилеров предлагает приобрести автомобиль по цене 4,85 млн рублей. Модель обладает мощностью 305 л.с., а разгон до «сотни» составляет 6,7 секунды. Максимальная скорость — 160 км/ч, а запас хода около 588 км.

Также есть и другая комплектация с одним мотором мощностью 204 л.с. и задним приводом.

Другой дилер организовал продажи кроссовера из Китая через Киргизию за 2,8 млн рублей со сроком доставки от 20 дней.