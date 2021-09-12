Volkswagen показал доступный кроссовер ID.Life из переработанных материалов

На проходящем в Мюнхене автосалоне, представители Volkswagen показали свою новую разработку – электромобиль ID.Life. Ожидается, что его продажи стартуют в районе 2025 года. А пока, все посетители выставки смогли воочию убедиться, как автопроизводитель печется о природе и использует переработанные материалы.

Электромобиль ID.Life – это небольшого размера кроссовер, впрочем, в салоне которого легко можно обустроить двухметровую кровать или импровизационный кинотеатр. В качестве отделки салона используются такие материалы: краситель – древесная стружка, ткани и покрытия – переработанные пластиковые бутылки. Также присутствуют натуральная древесина, каучук, масло и даже шелуха от риса.

Что касается технических характеристик, то здесь стоит выделить электрически двигатель, мощностью 231 л. с., и питающий его аккумулятор на 57 кВт ч. Такая комплектация позволяет проехать на одном заряде до 400 км. А вот традиционного сенсорного дисплея нет, его роль выполняет сенсорный блок, расположенный на руле. Туда же, можно закрепить и смартфон, который можно использовать в качестве навигатора.

Больше информации об электрокаре пока нет, она будет появляться постепенно, вплоть до даты выхода. Что касается стоимости, то она соответствует 20 тысячам евро, а сам производитель планирует долю продаж электромобилей в Европе до 2030 года.