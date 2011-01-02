Bentley собирается выпускать электромобили

Человечество спохватилось заботиться о природе. И эти действия проникли даже в автомобилестроение, и теперь все чаще мы видим гибриды и электрокары. По этому же пути решил пойти и производитель люксовых автомобилей – Bentley Motors. По заявлениям представителей компании, уже через 6 лет, то есть к 2026 году, компания будет выпускать только гибриды и электромобили, а к 2030 году перейдет исключительно на электрокары.

Концепт Bentley Electric EXP 100 GT

Все это – эхо принятых законов о выбросе вредных веществ в атмосферу, которые активно продвигаются в Европе и Китае. Данные требования привели к тому, что уже в следующем году мы увидим первые решения Bentley по этому поводу – нам представят два гибридных автомобиля. Они войдут в систему Beyond100, которая направлена на скорейший переход от традиционных автомобилей на электрифицированные.

Все это приведет к тому, что часть рабочих мест, в нашем случае – четверть, будут не нужны, а поэтому компания вынуждена будет уволить работников. По предварительным расчётам – это порядка 1 000 человек. Производство электрифицированных автомобилей класса люкс может позволить концерну Volkswagen начать возвращать прибыль, так как последнее время идут одни убытки.