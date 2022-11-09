Volkswagen выпустила самодвижущееся кресло с подогревом и фарами

Volkswagen выпустила крайне необычное кресло — оно оснащено двигателем, фарами, колёсами и экраном заднего вида. И да, оно умеет ездить. Для управления есть педали.

Новинка украшена RGB-подсветкой, а для удобства есть подогрев сидения. Как отмечается, новинка может развивать скорость до 20 км/час и проезжать до 12 км на одном заряде. Так что по офису можно будет кататься долго.

Экран заднего вида

Дизайн выполнен в стиле Volkswagen — металлический «кузов», логотип и даже багажник, где можно возить документы или ноутбук. А ещё к креслу можно цеплять прицеп.

К сожалению, продажа такой системы не планируется, но тест-драйв, возможно, и проведут.