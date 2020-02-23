В России начали поднимать цены на iPhone

Российские ритейлеры начали поднимать стоимость на iPhone. Изменения в стоимости появились у «М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинк», «Re:Store», «DNS», «Связной» и прочих других крупных магазинов.

Самый доступный из флагманов iPhone 11 с 64 ГБ памяти вместо 59 990 рублей, поднялся в цене до 61 990 рублей. Базовый iPhone 11 Pro прибавил с 89 990 рублей до 92 990 рублей, а самая топовая модель iPhone 11 Pro Max 64 поднялся с 99 990 рублей до 102 990 рублей.

Стоимость начала подниматься ещё с прошлых выходных от 1 до 5 тысяч рублей. Предположительно, подорожание связано из-за мартовского ослабления рубля.

Интернет-магазин Apple

Официальный онлайн-магазин Apple оставил цены на прежнем уровне, но они могут резко подняться вслед за сторонними ритейлерами.

Изменения в цене на продукцию Apple также коснулись в Европе, Австралии, Канаде и некоторых азиатских регионах.