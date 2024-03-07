В России наблюдается сокращение покупок техники Apple к праздникам

В России наблюдается сокращение покупок техники Apple к 8 марта, что отражает общую тенденцию и в отношении подарков к 14 и 23 февраля.

В 2023 году в топ входили три модели от компании Apple, в то время как в текущем году — только одна. Лидерами среди популярных товаров сейчас являются смартфоны Infinix, Xiaomi и Samsung.

Скорее всего, это связано с предпочтением пользователей в удобстве использования смартфона “из коробки”. В текущих реалиях на Android-смартфоны без проблем можно установить и обновлять приложения любого банка и использовать их для бесконтактной оплаты через NFC. В то время, когда на iPhone модуль NFC ограничен Apple и большинство популярных банковских приложений нужно устанавливать через специальный софт или обращаться в банк.