В России готовит эмулятор Android-приложений под ОС «Аврора»

Компания-разработчик приложений Avroid, входящая в состав IT-холдинга Fplus, собирается представить платформу для работы Android-приложений на российской ОС «Аврора». Об этом рассказал управляющий партнер Avroid Дмитрий Комиссаров.

Платформа позволит создать второе рабочее пространство, основанное на проекте с открытым исходным кодом для Android (AOSP), однако эмулятор будет доступен отдельно от «Авроры». Стоимость лицензии на продукт не разглашается.

Недавно стало известно, что VK занимается переносом собственного магазина приложений RuStore на платформу «Аврора», ожидая его запуска на отечественном решении до конца 2023 года. Эксперты полагают, что эмуляции редко обеспечивают полную совместимость приложений, и качество решения от Avroid будет ясно только после его официального запуска.