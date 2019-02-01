В PS Store началась летняя распродажа

В цифровом-магазине PlayStation Store стартовала крупная летняя распродажа. Размер скидки составляет до 80%. Кроме того, по хорошей стоимости можно приобрести популярные проекты.

Из интересного можно присмотреться к Need for Speed Heat за 1934 рубля или Red Dead Redemption 2 за 1679 рублей. Для любителей футбола скидка действует на FIFA 20, её можно взять за 944 рубля, а для фанатов космической саги – «Звёздные войны Джедаи: Павший Орден» всего за 2249 рублей.

Распродажа продлится до 19 августа. Кстати, Sony обещает пополнить акционные игры 5 августа. Поэтому есть шанс «урвать» проекты по выгодной цене.