Покупателям GTA V для PS5 возвращают деньги и блокируют доступ к игре

Российские владельцы PlayStation 5, которые успели оформить предзаказ на некстген-версию Grand Theft Auto V​​​​​​​ за 712 рублей, получили возврат средств и блокировку или удаление игры из библиотеки. Воспользоваться возвратом тоже не получится, ведь доступ к PS Store закрыт для российских игроков.

Другие обладатели PS5 рассказывают, что поиграть удаётся в сюжетную линию, но если консоль отключена от интернета.

Ограничения на GTA Online не распространяются. При условии, что клиент был загружен заранее. Стоит отметить, что подобных проблем на Xbox Series не наблюдается.

Удивительно, что разработчики пока не закрывают доступ к GTA Online для российских игроков. Несколько дней назад игры Rockstar Games стали недоступны для установки и запуска в региональном Steam и собственном онлайн-магазине.

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