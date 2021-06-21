Cyberpunk 2077 вернулся в PS Store со скидкой

Многострадальная Cyberpunk 2077 вернулась в продажу для PS Store. Для привлечения внимания к игре, разработчики предложили скидку, снизив стоимость с 60 до 50 долларов. Итого игру можно приобрести за 3219 рублей.

Но вот для других платформ копии Cyberpunk 2077 отдают за изначальные 60 долларов. Предположительно, скидка является некой договорённостью между Sony и CD Projekt, чтобы повысить спрос и снизить давление на проект из-за многочисленных багов найденных в версии для PlayStation 4.

Напомним, Cyberpunk 2077 исчезла из PS Store 18 декабря 2020 года, после многочисленных негативных отзывов от консольных игроков. Также Sony запустила специальный раздел для возврата средств, а разработчики обещали исправить все найденных баги и улучшить адаптацию.

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