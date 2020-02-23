В продаже появились восстановленные iPhone 8

Apple начала продавать в фирменном онлайн-магазине восстановленные iPhone 8. Модели появились во многих странах, но стоимость пока не особо отличается от новых iPhone 8.

Стоимость восстановленного iPhone 8 начинается от $339 (24 тысяч рублей), размер скидки составляет всего 60 долларов. Кроме того, восстановленная модель дешевле на $60, чем iPhone SE второго поколения.

Продажи восстановленных iPhone 8 в России пока не начались. Такие модели в РФ появляются значительно позже, чем в других странах.