В поиске Google появится своя нейросеть

Глава компании Сундар Пичаи рассказал, что Google намеревается добавить в поиск нейросетевую модель. Речь идёт о системе LaMDA, а точнее о системе под названием Apprentice Bard. Этот бот сможет отвечать на вопросы, причём для этого он задействует актуальные данные на текущий момент. Для сравнения, у ChatGPT есть база данных только до 2021 года.

Новая система тоже будет запущена в формате чат-бота, при этом в компании отметили, что будут осторожны в вопросах внедрения искусственного интеллекта. Поначалу систему запустят в ограниченном режиме.

Помимо этого, 8 февраля пройдёт мероприятие, где Google расскажет о системе «умного» поиска. Возможно, там и покажут Apprentice Bard.

Отметим, что ранее «Яндекс» анонсировал выпуск второй версии нейросети YaLM, которая появится во всех основных сервисах. Microsoft также готовит ChatGPT для Windows 12, поиска Bing и всех своих основных сервисов. Наконец, китайская компания Baidu уже в марте запустит свои чат-боты.