«Яндекс» создаёт аналог нейросети ChatGPT

Яндекс работает над внедрением нейросети нового поколения YaLM 2.0, которая станет альтернативой нашумевшей модели ChatGPT от OpenAI. Уже в этом году она станет частью сервисов Поиска, Почты, Алисы и других.

Новая нейросеть будет способна генерировать тексты, а её первое издание, обученное на 2 ТБ материалов, способно генерировать тексты на русском и английском языках.

Кроме того, внедрение YaLM 2.0 позволит сделать поисковую выдачу более интеллектуальной, так как нейросеть будет использовать знания всего оцифрованного мира. Также Алиса станет умнее, научится удерживать контекст беседы и давать ответы на более сложные вопросы.

Для создания YaLM 2.0 будут задействованы все суперкомпьютеры компании: «Червоненкис», «Галушкин» и «Ляпунов» — общей мощностью более 50 петафлопсов. Это одни из самых мощных суперкомпьютеры в России и Восточной Европе.