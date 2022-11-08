В открытый доступ «слили» базу пользователей соцсети Yappy

Хакеры взломали соцсеть YAPPY, которая принадлежит «Газпром-Медиа». Об этом сообщает Telegram-канал in2security.

В открытый доступ выложили дамп сервиса Yappy общим объемом 1 Гб. База состоит из 4 файлов, а объем утекших пользовательских данных – около 2 миллиона строк.

В таблице содержатся ФИО, контактные номера телефонов, даты рождения и другие данные. Последние записи в базе датированы июлем 2022 года.

Предполагается, что злоумышленники могли получить доступ к данным через аккаунт одного из администраторов сервиса.