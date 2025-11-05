Соцсети и мессенджеры обязали хранить переписки россиян три года

Правительство России обязало владельцев сайтов и онлайн-сервисов хранить данные о пользователях в течение трех лет, вместо одного года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Поправки касаются ресурсов, входящих в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). К ним относятся социальные сети, сайты, мессенджеры, файлообменники, сервисы знакомств, доставки еды, такси и СМИ.

В список информации, подлежащей хранению, входят:

Сведения о пользователе, в том числе идентификатор пользователя в коммуникационном интернет-сервисе;

Сведения о регистрационных данных (сетевые адреса и порты, время регистрации и внесенные сведения);

Сведения о фактах авторизации;

Информацию об изменении либо о дополнении пользователем информации (телефон, электронная почта и другое);

Информация об оказании платных услуг (валюта, сумма, номер транзакции, использованная платежная система и идентификаторы платежной системы);

Информацию о факте прекращения регистрации;

Сведения о фактах приема, передачи и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений;

Фактически фиксируемую коммуникационным сервисом информацию об организации приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений, осуществляемых с использованием технологий электронных платежных систем, в том числе информацию о средствах платежа, о произведенных денежных операциях.

Отсчет срока хранения начинается с момента завершения действия пользователя, например — отправки сообщения или регистрации. Все хранящиеся данные могут быть предоставлены по запросу уполномоченных органов.

Изменения вступят в силу 1 января 2026 года.