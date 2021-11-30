В России запустили Yappy — отечественный аналог TikTok

Холдинг «Газпром-медиа» запустил в России свой аналог сервиса коротких вертикальных видео TikTok под названием Yappy. Мобильные приложения доступны в App Store и Google Play.

Сервис позволяет снимать короткие вертикальные видео и делиться ими, снимать коллабы с другими пользователями и монтировать видео «на лету». Для этого в сервисе есть простой редактор.

Пользователи отмечают, что новинка пока что «сырая» — клиент более-менее работает, а вот версия под Android отличается большим количеством багов. Например, опубликовать ролик получится только с третьего раза — программа вылетает или сбоит.

Тестирование «Yappy» в закрытом режиме началось только в конце сентября. Выходит, на этот этап ушло от силы два месяца, поэтому количеству недоработок не стоит удивляться. В «Газпром-медиа» тогда обещали, что сервис будет иметь свою монетизацию и рекламные возможности.

Отметим, что «Газпром-медиа» также владеет Rutube, который позиционируется в качестве замены YouTube. Однако, библиотека платформы насчитывает более 3,5 млн видеороликов, тогда как на YouTube их количество достигает несколько сотен миллионов.